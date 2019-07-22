本土登革熱升溫！台南巴克禮公園即日起休園2週

2019-07-22 11:26

〔記者王俊忠／台南報導〕連日大雨過後，台南市登革熱疫情持續升溫，今天市府衛生局指出，21日新增兩本土登革熱病例是1對住在東區崇明里巴克禮公園旁的父女，累計南市本土登革熱達14例；因為第12病例也曾到巴克禮公園運動，市長黃偉哲與市府團隊考量公衛安全、決定即日起巴克禮公園休園兩週。

市府新聞處長劉怡伶表示，基於防範於未然，市府比照東菜市場高防治標準，工務局會公告即日起巴克禮公園全區休園兩週，出入口會拉警示帶，駐園保全會勸導民眾勿入園活動，市府請民眾配合防疫，這段期間勿進入巴克禮公園活動。

市府登革熱防治中心主任陳怡說明，7月21日新增2例本土登革熱確診，第13例是住東區崇明里巴克禮公園旁的70餘歲男性，患者7月16日開始陸續出現頭痛、食慾不振、咳嗽、後眼窩痛等症狀，7月21日才就醫、通報，隱藏期5天。7月21日深夜由市府衛生局確診感染第2型登革熱。

第14病例是位40餘歲女性，此女患者與13病例是父女關係，住崇明里同棟住宅，個案7月20日開始陸續出現頭痛、關節痛、肌肉痠痛、發燒等症狀，當天接受接觸者採檢與通報、隱藏期1天。7月21日深夜由衛生局確診感染第2型登革熱。這對父女還與4名家人同住，其中女患者丈夫先前也有頭暈、發燒症狀，要再做第2次採血確認，其他3位家人無疑似症狀，但都會持續列管追蹤。

陳怡說，第13、14病例會與住永康區的第1個病例做基因序列比對，以了解感染源是否相同？

疾管署南管中心主任李翠鳳提醒南市東區、中西區的醫師要對這兩區的發燒民眾提高警覺，只要有發燒，即使沒有做登革熱快篩，醫師仍可先通報，縮短患者隱藏期。此外，居民家中有花盆水盤要拿掉，消除孳生源，家裡就不會養蚊子。

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