潮州人注意！ 有人冒充登革熱疫人員闖民宅

2019-07-14 12:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕登革熱疫情嚴峻，全民防疫工作不敢鬆懈，不過屏東縣潮州鎮三和里卻傳出有不明人士假冒防疫人員擅闖民宅消息，屏東縣衛生局強調，登革熱監測人員執行勤務時，一定會穿著制服並配戴識別證供民眾辨識，如民眾發現可疑情況，可撥打衛生局防疫專線08-7388999求證，或請警員協助釐清。

潮州分局指出，近日有民眾在臉書社團上PO文，指稱有不明人士假冒登革熱防疫人員欲擅闖民宅，民眾發現有異，於是拒絕可疑人員入內，警方目前尚未接獲報案，但已主動透過地方警力逐戶訪查，提醒民眾遇到可疑人士，可尋求警方協助，避免上當受騙。

屏東縣衛生局也強調，登革熱監測防治工作全年不間斷，平日監測人員2人一組進行孳生源查核，事先會向住戶表明身分並主動示出識別證，未經住戶同意不會進入屋內巡查，屋內巡查重點為冰箱底盤、飲水機接水盤、烘碗機接水盤等易積水容器，其他隱私物品如抽屜、櫥櫃等，非孳生源孳生場所絕不會任意查看。

衛生局也表示，若發生疫情需強制入屋查核或噴藥時，一定會事先張貼通知單，並有村里長及員警到場陪同執行相關防疫工作，由於高雄、台南本土登革熱疫情嚴峻，為防範疫情延燒到屏東，縣府及各鄉鎮市公所全體戒備，積極動員社區巡倒清刷並加強查核工作，民眾如有相關防疫問題，可撥打防疫專線釋疑。

衛生局也呼籲，近期持續有驟雨或時晴時雨的天氣，請民眾在降雨過後儘速清除居家環境的積水容器，避免病媒蚊孳生；若出現疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，以利衛生單位採取防治措施。

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