「潮州郡守官邸」提報歷史建築失利 鄉親憂繼續當廢墟…

2019-05-28 21:36

〔記者邱芷柔／屏東報導〕日治時期屏東潮州鎮劃設為「潮州郡」，是管理屏東以南、恆春以北的高級行政單位，鎮上的「郡守宿舍」見證了這段歷史，凸顯潮州重要的政經及地理位置，位在潮州鎮公所對面的「郡守宿舍」，地上物屬國防部、土地所有權屬屏東縣政府，長年乏人管理，屋頂塌陷、雜草叢生，地方文史工作者去年提報「歷史建築」，希望透過文資身分保護宿舍，讓文化資產得以傳承，昨天文資審議結果出爐，最終以列冊追蹤收場，不少潮州人憂心，這處文化資產將繼續當廢墟。

潮州鄭姓鄉親說，年輕一輩的潮州人只知道在鎮公所對面、潮州高中旁邊有棟廢棄的日式宿舍，卻不知道其實它代表著潮州一段輝煌的歷史，是潮州的驕傲，遲遲等不到文資身分保護，最後只能繼續當作廢墟。

其實，潮州鎮上的文化建築群近年成功帶動地方觀光，像是潮州公有停車場旁的日式建築群，是原公路總局第三區工程處廳舍，潮州鎮公所爭取了近9年，第1期的3棟復舊老建築去年正式完工開幕，以「潮州日式歷史建築文化園區」引入遊客服務中心等資源，目前平均每個月都有超過1萬名遊客到訪。

屏縣文資所主任林洋助說，審議會委員們認為，除了給予文資身分，後續活化再利用更為重要，目前潮州郡守宿舍因為地上權、土地權及所在地分屬不同單位，長期面臨無人管理的困境，因此仍以列冊追蹤，文資所會致力協助地方提出完善的維護管理計畫，讓文化資產傳承下去創造多贏。

鎮公所主任秘書王建元也說，潮州郡守宿舍是地方歷史建築群相當重要的一塊拼圖，可與三工處宿舍、屏東縣戲曲故事館等串連，但公所的人力、財力有限，且其地上權及土地權均不屬於鎮公所，有使不上力的感覺，但公所願意提出管理維護計畫，多方合作讓潮州的歷史場域能更完整。

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