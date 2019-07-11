台南校園登革熱防疫誓師 U12世界盃會場列重點

2019-07-11 19:17

［記者劉婉君／台南報導］台南市本土登革熱病例已增加為8例，學校雖然正值暑假期間，也不敢輕忽，台南市教育局今天下午在中西區忠義國小舉辦「校園登革熱防疫誓師大會」，而即將在26日開打的「第5屆U-12世界盃棒球錦標賽」場地周邊，也列為防疫重點，已展開孳生源清除及監控。

台南市教育局長鄭新輝及衛生局長陳怡，今天與中西區、東區、北區、南區、安南區、安平區、永康區及仁德區國中小校長，共同宣誓防疫決心，環保局稽查人員也現場帶領與會者巡查校園，提醒校園常見孳生源及防疫注意事項。

將發給各國代表隊防蚊液

而U12世界盃少棒賽將於7月26日至8月4日，在安南區的亞太國際棒球訓練中心及善化棒球場開打，陳怡表示，衛生局已對球場內外進行孳清及設置誘卵桶監控，比賽期間現場也會設置登革熱醫護站及篩檢站，也會發給各國代表隊每位球員防蚊液，隨隊來台的加油團亦會比照辦理，避免影響各項典禮及賽事進行。

鄭新輝說，目前雖值暑假期間，但防疫無假期，各校應動員依據應變計畫及防疫地圖，分區分工每日進行校園環境巡檢，也要對教職員工生加強宣導登革熱防疫的相關常識，並提醒到學校運動休閒的民眾，勿將垃圾及飲料瓶罐隨意丟棄於校園，減少病媒蚊孳生可能。

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