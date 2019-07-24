ROV技術大躍進 台灣首次無人載具深海探勘

2019-07-24 22:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕勵進號帶著ROV進入深海探勘，除了直播影像及展示技術令一般民眾驚艷，台灣首次無人載具深海探勘，更讓以往只能依賴推測的海底生態，推進到能夠近距離觀察的新境界。

「未來將從亂槍打鳥的採集，進步到什麼生物住在哪邊！」代表海生館上船參與探勘的魚類學者何宣慶說，台灣位在熱帶亞熱帶交界，生態多樣性豐富，但以往深海生態研究，只能去漁港從下雜魚堆去看，有什麼就研究什麼，並且推測生物的生態環境，現在可以直接用ROV看到棲地生態，對台灣深海研究是一大里程碑。

林嘉瑋及何宣慶等海生館學者表示，以往深海研究只能用拖網採樣調查，只能從大範圍去推論生物的生態，有些被網起的生物甚至腐爛不完整，現在不只可用精確地點看到即使影像，還可以知道水下環境，對於了解生物生態習性有相當大的幫助，更期盼未來朝向針對性採集的研發。

完整參與探勘及採樣的何宣慶指出，目前ROV機械手臂仍有硬體限制，生物方面只能針對緩慢的海星、陽燧足等採集，但透過觀察及棲地的礦石採集，已經能夠分析生物棲地選擇跟資源間的關係，透過這些先進技術，未來可望達到現場看生物生態習性研究，甚至進一步採集珍貴樣本作科教展示的目標。

海生館也強調，從盲目的採集進化到知道什麼東西住什麼地方，甚至採集深海水中的過濾物，分析出內含的生物碎屑的DNA組成，都是ROV技術提供生物學界的一大進步，帶給大眾這些生物知識也就是海洋保育的第一步。

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