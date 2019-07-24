勵進號ROV出任務 海生館海底直播

2019-07-24 22:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立海生館昨天與台灣最大海洋研究船「勵進號」合作，舉辦首次「深海探勘直播活動」，將勵進號ROV（水下遙控無人載具）於東北角深海探勘的影像，以即時直播的形式呈現給大眾，更幸運探勘到俗稱海底黑煙囪的「熱液噴泉」，未來海生館更將打造全台首見海底直播場館，打造智慧博物館。

勵進號是目前臺灣最新、最大的海洋研究船，隸屬於台灣海洋科技研究中心，於去年才正式啟用，船上配置由國外引進的深海工作級ROV，其最深可下潛到3000公尺，並且有高畫質攝像機與機械手臂，可有效回傳海底影像和蒐集深海樣本，提供研究人員進行後續分析。

ROV首度向國人直播，選擇東北角海域的南沖繩海槽，探測深度在水下1400公尺左右，海生館也找來學者及海科中心技術人員於現場同步進行座談，和參與民眾及學生分享台灣在深海探勘領域的研究和發展，許多海底珍貴畫面也引發陣陣驚嘆。

海生館表示，這次的直播活動做為開端，除了爭取「勵進號」到西南海域進行研究及直播，未來將結合智慧博物館計畫，在展場內與官方影音平台設置直播設施，將館內ROV所蒐集的影像同步呈現給民眾，館內也已打造可下潛約1000公尺的ROV，未來將定時在館內分享恆春半島深海探勘畫面。

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