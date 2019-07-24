全台唯一製作光文糕 善化農會接手量產

2019-07-24 21:16

〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化是全台唯一製作光文糕的地方，原由地方業者獨家生產，但業者因故不再製作，為避免具有地方文化特色的糕點消失，今年由善化農會技術轉移接手，每天手工限量製作，並添加3倍芝麻量的內餡，讓光文糕充滿濃厚的芝麻香氣，可望搶攻中秋節檔期成為熱門商品。

善化農會總幹事洪錦秀表示，光文糕是紀念擁有台灣孔子之稱的沈光文，在善化也有座沈光文紀念碑，可說是善化人文歷史及物產結合的代表伴手禮，光文糕以在地特產胡麻作為內餡，外皮則是新鮮綠豆、白鳳豆混合製成，以往不少參加學測、各項考試的學生都會買來祭祀祈福。

洪錦秀說，今年因原先的業者不再製作，由農會接手傳承，而光文糕皆為純手工製作，一開始5名員工一天最多僅能製作45盒，沒想到受到消費者好評，加上中秋節月餅檔期來臨，現已增加人力及設備，初估一天可有200盒的產量。

善化農會光文糕開放預購，一盒12顆原價290元，即日起至7月31日訂購一盒優惠價只要250元，而今年善化農會也推出新的芝麻糕，口感彷彿軟糖一般，爽口細緻卻不黏牙，每包售價180元，訂購一箱20包享9折，訂購10包95折優惠，有興趣的民眾可電洽（06）5837249或（06）5836111選購。

洪錦秀表示，光文糕因無添加防腐劑，需冷凍或冷藏保存，並盡快食用完畢，此外，善化區農會為推廣今年度的新產品，8月10日將在海安路觀光商圈舉辦「胡麻x街藝」展售會推廣活動，歡迎有興趣的民眾也可踴躍響應。

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