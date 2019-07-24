崩潰！回家驚見地板整片紫 兇手竟裝萌賣傻

2019-07-24 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕家中有養哈士奇的網友常常會po出家中被搞得亂七八糟的災情照片，有網友在網路po出家中地板因為哈士奇而被搞得一片紫紅，貼文po出不到一天就有1.6萬網友點讚與1980則留言，網友們笑說「別人的哈士奇總不會讓我失望」。

該網友昨日晚間在臉書「爆廢公社公開版」po出4張照片，第1張照片中的地板變成一片紫紅，仔細一看可以發現有火龍果的零碎殘骸散落在地板各處，而遠處有2隻兇手正傻傻盯著肇事現場不動，好像正極力否認自己不是兇手，第2張與第3張則是小狗在紫色的地板或躺或趴，好像非常享受這個新潮的作品，第4張則是2隻狗的近照，可以看到他們的毛色染上淡淡的火龍果紫色，看起來好像是突變種，原po在貼文中哀怨表示「回家看見這一幕你會想要清蒸或是紅燒？」。

網友們看見貼文紛紛留言緩頰「都是紅龍果帶壞牠們」、「二哈表示：我想走時代尖端。我要染我的狗毛」、「牠們只是想要把家裡染成牠們喜歡的顏色」、「牠們只是吃水果啊....無罪」、「他們吃完有認真擦地啊，原諒他們」。

也有同樣養哈士奇的飼主表示「這是一個清完家裡又要洗狗的概念，完全崩潰」、「我想起之前中國有主人回家發現狗狗把墨寶硯台塗了全家」、「有過這種經驗，甚至連床都咬破並有屎尿。看著它搖尾巴開心地等你回來，就默默的收拾並買了新的床組...還有新狗籠」、「別人的狗，始終不會讓我失望的，突然覺得Doffee好乖」、「我家的也是破壞王，看到你的突然覺得還好了」。

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