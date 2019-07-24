尷尬！訂手搖飲約超商拿 外送員直達火化場...害他「享受」眾人目光

2019-07-24 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕天氣炎熱，許多人會打電話訂購手搖飲料消暑，有網友在網路po文表示，他今日在殯儀館工作訂購飲料，為了防止冒犯干擾喪家，特別交代外送員要送到殯儀館外的超商面交，沒想到外送員直接抵達火化場，讓他感到非常尷尬。

該網友今日中午12點在臉書「爆怨公社」po文抱怨，他今日上午隨老師到殯儀館工作，老師怕大家中暑所以請大家喝飲料，原po熱心幫忙統計與訂購，並特別交代店家要到殯儀館火化場旁邊的全家面交。

結果原po與同事去拿飲料時，外送員竟然直接進到火化場的家屬等待區，當他們硬著頭皮進去付款時，還有一組正準備要進場火化，差點撞到他同事的屁股，在付款時一直感受到旁邊家屬、師父與相關工作人員的質疑目光，讓他尷尬到恨不得挖個地洞鑽進去。

網友們看到貼文後紛紛留言「說不定該店員都固定送火葬場，已經習慣了」、「罐頭塔來不急送，飲料塔先頂一下的概念～」、「還好不是叫麥當勞，不然在火化場領『歡樂送（爽）』的情境不是更慘」、「外送員心想：剛剛打電話來訂的是真的人嗎？還好版主過去拿了」、「外送員可能也在想...靠，是這裏嗎？」

也有網友分享自己的外送經驗「我都外送去撿骨的地方過了....」、「我有一次去外送醫院，因為不熟走到太平間外面還覺得奇怪，怎麼一堆人臉色不好一直看我，直到我發現我走錯地方才知道，立馬回頭還一直點頭回不是」、「我有送到火化場的櫃檯過，是沒什麼啦，抱著尊重的心態，不要亂想，不會怎樣的」、「送到火化場等真勇敢，外送最多送到守靈室，我之前也是飲料店，第一次不知，送醫院的，客人說地下室，結果我以為地下室太平間！」。

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