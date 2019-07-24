調查：近半大學生有性經驗 逾3成初夜15歲以下就發生

2019-07-24 17:09

〔記者林惠琴／台北報導〕保險套品牌岡本（OKAMOTO）今年4至5月針對台灣北、中、南16家大專院校學生進行性愛態度習慣調查，共計回收1645份問卷，今日發布結果發現46.5%大學生已有性經驗，且有36.36%初次性行為發生在15歲以下，代表每10人就有近4人在國中甚至更早以前就已初嚐性愛禁果。

不過，調查顯示，大學生擁有固定性伴侶比例很高，而同時擁有多位性伴侶的劈腿者，男生15.02%遠高過女生的4.35%，但48.2%男學生平時就會隨身攜帶保險套，也遠高於女學生的25%。

此份調查也發現，高達85%大學生第一次性行為發生時，就知道要使用保險套，安全性觀念十足，其中，第一次性經驗使用保險套的習慣也有地域性差異，中部學生86.99%、南部學生85.5%、北部學校則是84.93%。

在每次性行為使用保險套比例上，72.94%大學生每次都有使用，但仍有21.7%偶爾會用，甚至5.36%沒有習慣使用；至於不愛戴套的原因，前3項分別是「會降低性愛快感」（31.15%）、「一時沒準備就不用了」（23.97%）、「保險套要花錢」（23.53%）。

值得注意的是，雖然藥妝店、便利商店、網路是大學生購買保險套主要的來源，但在此份調查中，也有北部男學生回答保險套是由爸媽幫忙準備的，顯示現代家長開明地提供正確性觀念，有助於避免孩子一時衝動，擦槍走火，導致覆水難收。

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