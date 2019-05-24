中市15歲小男生感染愛滋 議員憂患者年齡逐年下降

2019-05-24 17:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員吳敏濟今（24）日在議會質詢表示，全市近4千位愛滋病患者，甚至有未滿18歲的青少男女，衛生局卻只有2位護士負責諮詢服務及追蹤治療，憂心患者年齡逐年下降，要求市府增加防疫人力，進入校園及社區多加宣導。

吳敏濟說，108年4月底止，全國人類免疫缺乏病毒（俗稱愛滋病）感染人數已達38603人，台中市即佔4457人，存活之感染者達3808人，其中25至34歲的青年44.9%，15至24歲的青少年族群29.2%，中壯年則約21%。

他又說，台中市通報因性行為感染愛滋病最年輕的患者是15歲的小男生，最年輕女性年僅17歲，感染愛滋年齡逐年下降，但衛生局僅編列2位護士負責約4千位愛滋病患者的諮詢服務及追蹤治療，無法落實預防教育。

吳敏濟表示，國中實施每一學期一個小時的衛教與性教育，普遍國高中生對於如何防治愛滋病知識仍相當缺乏，尤其19至22歲大學生感染愛滋比率還是偏高，衛生局應加以重視，應增加防疫人力，進入校園及社區多加宣導。

市府表示，衛生局與教育局持續執行各國中每學期每位學生需至少接受愛滋病防治教育一小時，並會加強教師對性教育輔導工作之敏感度，辦理國民中、小學愛滋病防治種子教師培訓。

另外，針對大專院校及高中職宣導部分，107年共計辦理26場次10491人次，108年已辦理9場次3775人次宣導，衛生局將持續推動大專院校愛滋宣導活動。

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