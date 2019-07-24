高雄鐵路地下化廢氣採樣自刪6項被質疑 台鐵：絕無此事

2019-07-24 15:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵高雄鐵路地下化去年切換啟用後，因月台粉塵、柴油味過重等問題，台鐵局除進行多項改善措施外，今年2月更委託公正第3方機構持續進行空氣品質監測。不過台灣鐵路產業工會今出面質疑，台鐵在今年5月至6月執行採樣計畫時，廢氣採樣竟自行刪除6項採樣項目交差了事，放任員工、民眾在恐會致癌車站中工作與搭車；對此，台鐵局回應，絕無刪除項目情形。

高雄鐵路地下化後，新左營站至鳳山站因柴油味重，經站務員與旅客、附近居民抗議後，台鐵局後續透過開啟通風設備、地下化路段貨物列車，全數改以電力機車牽引、部分柴聯區間快車在潮州站以北區間，改用電聯車替駛等措施進行改善，並針對廢氣進行區域採樣及勞工個人採樣。

台鐵產工秘書蕭農瑀表示，台鐵局在今年5-6月執行採樣計畫時，竟堅稱有多項項目無採樣方法，逕自刪除6項採樣項目，最後交出一份殘缺不全的評估報告；原本規劃測項有氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）、苯、多環芳香烴化合物（PAHs）及粒狀物等有害物質，台鐵局卻只有提出苯、可呼吸性粉塵、總粉塵等採樣；但是勞動部勞動及職業安全衛生研究所，卻有公告這些採樣項目的檢測標準方法。

台鐵局表示，今年7月5日在高雄站地下車站空氣監測與採樣檢討會中，已討論空氣監測與採樣作法，其中個人採樣已完成苯、可呼吸性粉塵、總粉塵3項，氮氧化物、硫氧化物、多環芳香烴化合物三項，經詢問多家採樣實驗室，尚無進行8小時個人採樣的作法；後續將採用直讀式儀器取代，預計9月底完成。

另外，區域採樣部分項目及方法，已委託交通大學環境工程研究所教授釐訂規範，並邀集2位外聘專家審定，於7月8日由立法委員吳焜裕辦公室協助，依環保及職安規定釐清採樣規範，台鐵局現據以辦理採購作業中，預計3個月內完成，前述二種採樣法絕無刪除項目情形。

台鐵局表示，員工為台鐵最重要的資產，目前已在高雄站及鳳山站依據營建法規建置監測儀器，監測法定5種監測項目，並顯示於月台明顯位置，數值均在標準值之內。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法