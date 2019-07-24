曾是921地震受災戶 他來台服務近30年獲頒個人奉獻獎

2019-07-24 14:24

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府今舉辦「新北市績優宗教團體表揚大會」共220家團體獲獎，其中，曾為921地震受災戶，現致力於關懷台灣偏鄉兒童問題的神父高福南，以及在永和保福宮服務30年的百歲人瑞林進財都深獲地方肯定。市長侯友宜出席活動表示，感謝這些團體除致力於宗教弘法宣揚外，更熱心參與公益慈善及社會教化事業，將關懷觸及到社會每個深層的角落。

新北市績優宗教團體表揚大會今年共有54家獲公益慈善獎、60家獲社會教化獎，以及81人獲個人奉獻獎。侯友宜表示，去年2月花蓮大地震，市府成立愛心賑災專戶，許多宗教團體都紛紛慷慨解囊，甚至動員志工前往災區協助災民，對地方有卓越貢獻。

來自非洲剛果的高福南來台奉獻近30年，前年已取得台灣身分證，除經常到原住民部落關懷弱勢家庭、青少年就學問題，並為貧窮孩子募得就學經費。他表示，921地震發生時，自己正在台中霧峰服務，也因此成為受災戶，當時便成立的霧峰兒童教育關懷站，不只關心兒童，也對受災戶提供關懷照顧與協助。而八八風災阿里山和東埔溫泉交通中斷，他也從台中送物資到災區，提供協助。高福南表示，愛台灣不是台灣人的專利，自己除了黑皮膚外，早已經是真正的台灣人。

另外，今年最年長的受獎者為101歲的林進財，他在保福宮重建時期就積極參與各項庶務討論，家族更長期深耕、服務地方達30年之久，備受外界肯定。

民政局長柯慶忠表示，今年獲獎「公益慈善」類獎項的宗教團體，捐助總金額高達2億3600多萬元，各類得獎者是經由外界推薦，並經公所及市府審核。這些團體長期為地方服務、社會奉獻，深受各界肯定。

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