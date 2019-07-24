全國最大太陽光電專區擬設兆豐農場 明年中可供電

2019-07-24 15:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕太登綠電、生豐綠能2業者聯合，將在鳳林鎮新光兆豐農場450公頃土地，興建全國發電量最大、也是亞洲第一大的太陽能電廠，裝置容量高達475MW，是目前國內最大的台東知本太陽能電廠開發案裝置容量的2倍。業者今在鳳林開說明會，多數表達贊成。業者表示，預計今年底明年初可動工，第一期最快於明年中開始供電。

兆豐太陽光電專區由生豐電力投資75MW、太登綠電投資400MW，號稱「全國最大、亞洲第一大、世界排進前十名」，總投資金額200多億元，預計3年內建置完成。開發業者今天在電廠所在地的鳳林鎮林榮里活動中心辦地方說明會，支持者與反對者紛紛高舉看板表達意見。業者強調，光電區建廠期間提供就業機會、每年也會提撥給鳳林鎮300萬元的專案回饋金，光電案所在地的林榮里補助一般家戶基本電費。

反對方唐姓里民說，鳳林是慢城、種電要砍掉多少樹木？電費「他自己付得起」；劉姓里民也強調，花蓮颱風地震多，又有落雷、風飛沙等問題，她堅決反對開發；另一民宿業者也持反對立場說「電廠就蓋在門口，客人以後怎麼還會來」？

支持里民則認為，比起核能、火力發電，太陽能綠電沒有污染，又帶給地方工作機會，也有回饋金，希望里民多多支持。而現場雖反對方發言相對積極，但說明會最後舉手表達「支持太陽能」者仍高達9成。

針對民間質疑縱谷的日照短、不利於發展太陽光電，兆豐光電專區執行長洪景河說，已在預定基地進行長達一年的日照量測試，由於靠近縱谷東側，因此每日平均日照可達到3小時，興建裝置容量475MW（百萬瓦），年發電量可達4.9億度，具有投資價值；此外，光電區會保留30%土地作為綠帶，也就是外圍保留10公尺的喬木綠帶。

洪景河說，目前花蓮地區11座水力電廠，電力供應最高僅120MW，但花蓮地區尖峰用電需要240MW，不足電力需靠「西電東送」、「南電北送」（核三廠）。由於新太陽能電廠容量近475MW，未來完成後花蓮不但可成為百分之百綠電縣市，甚至還能「東電西送」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法