巡山員解開捕獸夾 獼猴回頭謝恩

2019-07-23 21:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣近年努力宣導禁用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具，但山區仍屢見不鮮，日前牡丹大梅山區有一隻台灣獼猴，誤中套索陷阱動彈不得，林務局巡山員發現協助脫困，獼猴離開時特別觀望巡山員一會兒才離開，彷彿有靈性的在道謝一般，林務局也呼籲民眾勿違法使用獵具獵捕野生動物。

屏東林管處恆春站巡山員日前執行屏東縣里龍山5天4夜深山巡護工作時，在牡丹鄉大梅部落附近山區，發現1隻誤觸山豬吊陷阱的台灣獼猴，巡山員靠近觀察時，獼猴急欲掙脫想跳到樹冠頂層，無奈身中套索無法動彈，只能驚慌掙扎，恆春站人員見狀立馬溝通安撫，態度和緩向牠表示只是想要幫忙解開陷阱，並沒有要對牠不利。

這隻臺灣獼猴似乎頗有靈性聽懂人話，竟懂得靜靜伏在樹幹上不動，讓人員慢慢幫牠解開陷阱。由於陷阱有多條彈簧，且臺灣獼猴腳部已有部分出血，為避免造成更大的傷口，恆春站人員先以手鋸清理糾纏的樹枝，隨後分工合作，2人壓住彈簧、1人解開鋼索、1人拉鬆陷阱，最後終於順利解除，獼猴重獲自由後沒有馬上離開，在樹上觀望一會兒，似乎在向救命的巡山員道謝，之後才消失在山林間，令巡山員們倍感窩心。

屏東林管處表示，不同於捕獸夾，俗稱山豬吊的套索陷阱，有愈掙扎鋼索套愈緊的特性，誤觸的動物驚嚇掙扎過程中，可能扯斷肢體求生，動物將因此痛苦、流血而死，過程殘忍、不人道，殺傷力不亞於捕獸夾，依野生動物保育法規定「使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具」，違者可罰6至30萬元，呼籲民眾別再使用這類陷阱傷害野生動物。

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