「變種捕獸夾」疑違法 動保團體促政府取締

台灣動物緊急救援小組促政府加強取締變種補獸夾 。（記者陳文嬋攝）

2019-02-25 10:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組今表示，近來坊間出現變種捕獸夾，市售39元買三送一，業者還以老鼠實測拍下影片，宣稱夾到半秒爆頭，小組質疑觸犯動保法，促政府加強查緝，並依法重罰。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，大家都知道傳統金屬製的捕獸夾已被禁止，但台灣動物緊急救援小組接獲民眾投訴，最近在網路上流行一種塑膠製的「變種捕獸夾」，標榜「強力第三代新產品」、「老鼠一觸即死」，還號稱「捕捉率200%」，甚至在露天、蝦皮、PChome、雅虎等各大網購平台都能輕易購得，1個只賣39元，還特價買三送一。

倪京台指出，業者還以老鼠實測拍下影片，型錄中還放上10幾張老鼠被夾爆頭的照片與影片，看了令人髮指，質疑已觸犯動保法，經實測後力量強大，小老鼠瞬間可被夾爛爆頭，若小孩誤觸也可能斷指，呼籲政府積極查緝「變種捕獸夾」。

小組上網隨意購買市售兩款不同的類似產品，實測發現威力強大，輕觸機關即可將玩具小老鼠迅速夾住且飛彈到空中；根據業者所附的影片，瞬間就能把活生生的小老鼠夾爛爆頭，如果小孩誤觸也可能斷指，非常危險。

倪京台引行政院農委會解釋函指出，「動物保護法施行細則第2條之1所定的獸夾，為具強力彈簧之頜顎型或齒夾型結構，並以夾鉗方式捕捉動物之鋏狀器械，並無涉獸夾材質或坊間宣稱的商品名稱。」

倪京台指出，縱使市面上的「變種捕獸夾」非金屬製，名稱也改叫「大鋼牙」或「捕鼠神器」，但都是動保法中定義的捕獸夾，未經許可製造、販賣、陳列或輸出入這些產品，依動保法第14-2條規定，將被處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

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