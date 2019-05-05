彰化野外驚見獼猴和活豬 網友笑稱：孫悟空、豬八戒被貶下凡

2019-05-05 15:42

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉繼日前被民眾發現有1隻身形龐大的台灣獼猴趴趴走，四處遊走民宅、田間，引發騷動後，今天又有民眾在斑鳩路旁草叢發現1頭活豬，動用多人將牠搬上岸，消息傳出網民KUSO稱是「孫悟空、豬八戒被貶下凡」，有如西遊記再現，但獨缺沙悟淨，也不見唐三藏。

日前花壇鄉民在民宅曬衣時突然發現有1隻台灣獼猴在後院四處亂竄，似乎不怕人類，後來又有民眾發現這隻獼猴在大街上趴趴走，四處翻找食物，有好心的民眾在自家後院放置水果，果然吸引獼猴現身享用水果大餐，「台灣獼猴現身」的消息在花壇鄉傳開後，大家都想瞧瞧牠的長相，與牠來個近距離接觸。

沒想到除了台灣獼猴，今天又有臉書社團版主《花壇人俱樂部》版主陳元銘在花壇鄉斑鳩路河渠旁草叢發現1頭活生生的豬隻，身體相當瘦弱，病懨懨的坐在河道旁四處觀望，陳元銘立即向動保單位通報，今天下午會同相關單位人員前往捕捉這頭豬，認為應該是豬場淘汰的母種豬，淘汰後賣不了多少錢，因此被活生生丟棄在野外自生自滅。

消息傳上網後，有網民驚訝地說，花壇鄉相繼出現獼猴、活豬，且獼猴四處翻找食物，活豬被丟在河邊，有如被貶下凡的天兵天將，西遊記裡的兩大主角齊聚花壇鄉，唯獨缺少沙悟淨與唐三藏。

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