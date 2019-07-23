集集「仲夏樂」搞怪 週六起開唱

2019-07-23 19:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕迎接暑假旅遊旺季，南投觀光小城集集鎮，本週六（27日）起至10月，將推出「仲夏樂之夢」音樂鐵道旅遊，首度結合親子同歡的歌唱比賽，搞怪又搞笑的協力車障礙賽，以及夜訪集集特生中心，多項創新活動，希望遊客能感受到集集的活力與豐富人文，認識在地文化與景點。

集集鎮公所表示，本週六晚上7點在集集火車站，將有台語男歌手「楊哲」、口技模仿達人「Echo」，以及新加坡女聲「魏妙如」熱力開唱，為活動揭開序幕。

8月3日晚上武昌宮將有鐵道音樂會，8月17日上午在鎮公所，則有首度結合親子與兒童歌唱的「歌神童行集集好聲音」歌唱比賽，讓愛唱歌的大小朋友，都能盡情演唱，並有知名歌手戴梅君擔任評審，8月18日下午在集集國小也有協力車趣味賽，屆時參加的情侶將挑戰騎協力車「比慢」與障礙賽。

8月24日下午集集火車站則有「爵士音樂會」，9月7、14日，還有「腳踏車巡禮、夜間導覽」，讓民眾在夏日晚間騎單車認識特生中心生態，以及夜間集集宮廟、田園燈飾之美，另在9月14日在田寮公園將有綠蔭野餐，10月19日在綠色隧道也有健走活動，盼結合鎮上各景點的旅遊活動，能讓遊客享受不一樣的旅遊氛圍，部分活動需事先報名，詳洽04-23827598，臉書搜尋「集集仲夏樂之夢」。https://www.facebook.com/JijiMidsummerDream

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