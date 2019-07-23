林園月牙灣變「垃圾墳場」 女老師號召28日淨灘搶救

2019-07-23 17:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾國小老師駱蕾蕾發願為海洋生物請命，長期從事淨灘及生命教育宣導。連續豪雨，林園區月牙灣滿布漂流木及海漂物，成為「垃圾墳場」，駱蕾蕾首度透過臉書發起28日淨灘活動，期盼還給海灘乾淨空間。

林園外海有離岸堤，形成9處月牙灣，全國最密集，加上「市境之南樹」就在一旁，尤其夕陽照射海面時，可以拍下弦月般海岸美景，近來成為新興景點。

不過，近月來南部地區連續豪雨，從高屏溪上游順流而下漂流木，以及沖上岸海漂物，堆積在月牙灣沙灘上，非常殺風景，駱蕾蕾覺得，不論是獨力或號召學生，都無法清除數量龐大漂流物，因而透過臉書發起淨灘。

駱蕾蕾是前手球國手，任教汕尾國小約30年，她在2016年看到信天翁肚子內滿是塑膠的影片，內心大為震撼，當下發願為海洋生物請命，默默開始淨灘活動。

她的足跡從小港區鳳鼻頭到高屏溪口汕尾地區，每週淨灘一次，休長假時就到台東，連續假期則在墾丁、枋山、楓港一帶，每月也會帶汕尾國小學生淨灘一次，進行生命教育，每天從小港到汕尾上班途中，更是沿路撿垃圾。

駱蕾蕾也在臉書上成立「當泥巴撿減塑」、「向日葵花絮」宣導減塑，更應邀四處分享經驗。她說，淨灘效果或許不是很大，但一定要讓大家知道，必須從源頭減塑，不要讓塑膠流入海洋。

駱蕾蕾透過臉書號召，28日下午4點30分以爐濟殿公園為中心進行淨灘，她希望社區也能一起重視海洋生態。前中汕里里長李進宗則呼應，不要讓家鄉成垃圾墳場！

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