小琉球淨灘 比基尼妹報團撿垃圾拚「海灘貨幣」

2019-07-13 22:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處推動小琉球淨灘換「海灘貨幣」，但目前「流通率」僅3分之1，為「刺激消費」，今年配合店家除掛上廢棄浮球所繪製招牌讓「通路」更明顯，今天的淨灘，有比基尼妹報團組隊，果然撿出新高峰，經營民宿的淨灘講師陳汯葰更透露有業者已在醞釀直接限量換宿，大手筆加碼「一幣睡一晚」來抛磚引玉。

鵬管處2年前和海湧工作室合作舉辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」，淨灘前會由講師說明海廢的可怕及淨灘的意義，民眾組隊淨灘，秤重比拚出線，可獲得僅在小琉球發行的「海灘貨幣」，島上已有90家業者配合優惠，可說是「撿垃圾換現金」。

海灘貨幣由當地志工林佩瑜無償在已被海洋淘鈍的海廢玻璃上繪製如海龜、鬼蝠魟、海星等海洋意象，巧手所繪精美「幣面」，而且之前發行的1500枚貨幣圖案從未重複，不少人取得後如獲至寶，珍藏起來，捨不得拿來消費，流通率至今僅約3分之1。

鵬管處說，海灘貨幣的點子來自日本衝浪界，相關淨灘場次都會頒發50枚貨幣，7月還有16、19及20日各一場，到今年暑假的總發行量達1750枚，目前也正為流通率，持續尋求增加配合店家或是考量能擴大優惠；海湧工作室則把淨灘所拾獲的大量中國廢棄浮球繪成招牌掛上配合店家，遊客見招牌就能持海灘貨幣進入消費。

小琉球海灘貨幣目前500元以上的消費如住宿等，最多可打8折，500元以下也有折扣，有的甚至直接兌換整份商品，像有披薩業者就每天限量交換5個10吋披薩，也有整份泰式料理套餐或是整碗特色冰品等，適用範圍包括食衣住行育樂，被笑稱是「功能不輸新台幣」。

淨灘講師陳汯葰在島上經營「花現蔥油餅」，他說，主管機關結合在地環保意識及觀光熱潮，打造獨步全台的「海灘貨幣」當然要多多響應，自己就配合1枚貨幣兌換1張35到50元不等的蔥油餅，雖然金額不高，但也已收過3枚海灘貨幣，他聽聞有民宿業者接下來就要提供1枚幣換1晚4人房的住宿，藉提高優惠幅度刺激「流通」。

被稱為「人體印鈔機」的林佩瑜今年則開始「畫」繁為簡，簡化海灘貨幣幣面，提升割愛意願；今天會場則出現久違的比基尼妹淨灘的美好畫面，康廷和珍珍到島上打工換宿，兩人認同這片環境希望有所付出而報團參加，最後重量名列前茅真的獲得海灘貨幣；有遊客則直呼，淨灘不只潔淨海洋，搭配小琉球美景更有淨化人心的效果。

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