清出2415公斤垃圾！富林溪出海口淨灘 還水鳥乾淨「產房」

2019-05-11 21:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市環保局今天動員200多位志工，觀音區富林溪出海口舉行淨灘活動，總共清理出2415公斤的各式廢棄物，環保局說，富林溪位於許厝港濕地最南端，目前正值水鳥繁殖季節，如今將沙灘整理乾淨，還給水鳥乾淨築巢、產卵的空間，也呼籲遊客放輕腳步，發現鳥巢、鳥蛋或是幼鳥，儘量迴避不要打擾，給水鳥留下寧靜的空間。

環境清潔稽查大隊長羅文林說，每年冬天到隔年春天盛行東北季風，常有外地廢棄物隨著洋流漂到台灣沿岸，被潮水帶上沙灘，造成環境的負擔，市府發動淨灘活動，將廢棄物帶回岸上，寶特瓶也分類回收。

海洋管理處長林立昌說，許厝港國家級重要濕地是桃園海岸珍貴自然資源，濕地北起埔心溪，南至觀音區富林溪出海口，面積極為寬闊，國際鳥盟也評定為重要野鳥棲地，重要性可見一斑。

環保局說，今年還有6場「桃園愛淨灘」活動，相關資訊已公布於桃園市環保局網站，歡迎大家上網報名。今天參與淨灘的團體包括，中壢區老街溪、新街里、興平里、黃墘溪水環境巡守隊、大溪區月眉水環境巡守隊、觀音區樹林海岸巡護隊、楊梅區大同國小家長會、元智大學以及駿瀚生化股份有限公司、大正銳業有限公司、達方電子股份有限公司等企業。

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