惡劣！林園濕地公園遭丟廢棄物 岡山國中畢業生輾轉趕來淨灘

2019-06-18 16:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕連日大雨導致林園海洋濕地公園海灘堆滿漂流物，惡劣的是，竟有人趁機丟棄保麗龍等廢棄物，不過有一群岡山國中畢業生，今天遠從岡山搭車、步行花了2小時輾轉到濕地公園淨灘，還給它乾淨面貌，居民感動豎起大拇指稱讚。

岡山國中畢業班3年6班學生在LINE群組討論，希望大家一起做公益回饋社會，余翊瑄想到曾造訪林園海洋濕地公園，目睹海灘上有垃圾頗煞風景，提議淨灘並獲得響應，余翊瑄向住在當地的舅公、林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華尋求支援工具。

12名畢業生今天上午8時集合，從岡山搭乘客運並轉搭高雄捷運到小港站，再搭公車到林園，然後步行約2公里到濕地公園，高雄艷陽高照，學生們一路揮汗如雨，但沒有休息就著手淨灘任務。

淨灘給了寶貴一課，他們發現有人丟了3大袋的保麗龍、飲料瓶等廢棄物，深刻體會生態保護不易，也遇上了陸地上最大的凶狠圓軸蟹，蘇文華說明，凶狠圓軸蟹通常在月圓之夜出來產卵，這隻可能迷途被遇上，學生用畚箕小心翼翼將牠送回濕地巢穴，救了一命。

蘇文華表示，因連日大雨海灘上漂流物很多，居然還有人趁機丟棄廢棄物，對比學生風塵僕僕在大太陽下淨灘，實在沒有公德心。

學生們大多是第一次來到濕地公園，蘇文華親自生態解說，並準備10棵苦檻藍讓學生種植紀念，學生第一次看到倒立水母驚呼連連，儘管已經畢業，仍相約再回來一遊。

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