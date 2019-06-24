四鯤鯓淨灘撿到中國海漂垃圾 環團感嘆：已是常態

2019-06-24 10:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南四鯤鯓海岸經年累月都可見滿地的廢蚵架保麗龍碎屑等垃圾，嚴重污染美麗的海岸線。台南社大海廢社昨天傍晚冒雨前往四鯤鯓海岸淨灘，發現除了台灣本地的塑膠垃圾外，在沙灘撿到中國海漂垃圾已經成為常態。

社大海廢社發起人晁瑞光表示，海岸上除了碎裂的廢蚵架外，近年來淨灘經常會發現寫有中國簡體字的垃圾。他感嘆這已是常態，推論海面上的中國垃圾應該更多。

台南社大海廢社昨天的淨灘行動，因下雨，只有11人參加，一行人在雨中將撿拾來的垃圾再分類統計，十分辛苦。海廢社今天公布統計結果，昨天海廢監測數量最多的垃圾為漁業用保麗龍有372件，其次為飲料保麗龍杯有198件，第三為套袋等農業用品有178件，其他包括塑膠製品、飲料玻璃瓶也不少。

晁瑞光表示，台南飲料店禁用保麗龍杯，但這次淨灘發現有不少的保麗龍杯及碎片，顯示這些垃圾和中國垃圾一樣，都是從其他地方漂過來的。

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