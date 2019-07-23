大葉大學聯外道通車 王惠美感謝魏明谷做了這事…

2019-07-23 17:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕通車了！通往彰化大葉大學重要道路學府路與山腳路匯流，長期造成當地交通大打結，為紓解車潮，彰化縣政府出資820萬，大葉大學提供土地，一起合作將學府路延伸至東美路，經過5個月工程如期完工，彰化縣前後任縣長魏明谷、王惠美今日到場舉行通車儀式，王惠美致詞感謝魏明谷當年批准，讓學生上課道路更好走，未來將持續推動東彰快速道路的建設。

大葉大學師生約1萬4000人，每日上下學齊聚山腳路入口，交通形成瓶頸，校方希望將學府路延伸至與山腳路平行的東美路，分散車流，但須貫穿大村鄉立托兒所，經多方協調彰化縣府撥款820萬經費蓋路，托兒所遷移附近閒置已久的社區活動中心，大葉大學則無償提供部分校地與700萬經費給大村鄉公所做托兒所與活動中心改建，這條新闢道路長98.5米、路寬12米，有望紓解3成車潮。

王惠美表示，這條學府路聯外道路開通，是縣府、大村鄉公所及大葉大學公私協力成果，才能一起為地方爭取到最好的福祉，其中要感謝魏前縣長當時的批准，未來她也會積極爭取交通建設，包含山腳路拓寬和東彰快速道路北段新建工程，總工程經費高達37億，完工後和大葉大學銜接，更方便學生上下學。

魏明谷說，中央重視山腳路的拓寬工程，學府路聯外道路通車後，可連接山腳路，住南投師生們來上課上學就方便許多，未來東彰道路北段通車後，往南可以通往高鐵彰化站出口，也可以連接國道福爾摩沙高速公路，交通便利提升不少。

大葉大學校長梁卓中指出，4年前大葉大學獲選為政府推動公車入校的先導示範學校，建構了6車共構交通網，及這次這次聯外道路的通車，縣長王惠美與前縣長魏明谷對學校幫助非常大，未來大葉大學也將盡地方應盡義務，促進地方發展共榮。

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