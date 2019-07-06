中科西南向聯外道路動工 國道三龍井交流道到中科可省40分鐘

2019-07-06 13:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民引頸期盼的中科西南向聯外道路工程今日動工，預計2022年完工，不但可紓解台灣大道及遊園北路的車潮，從國三龍井交流道到中科將可節省40分鐘。

市府今天舉行中科西南向聯外道路的動工典禮，市長盧秀燕、立委顏寬恒、市議員黃馨慧、林孟令、張家銨及西屯、龍井、沙鹿民代及相關官員都共襄盛舉。

中科西南向聯外道路該該道路是中科對外相當重要的道路，因整條路有高低落差及土地徵收的問題，中科管理局都已成立多年都還無法開發。

直到2014年市府完成都市計畫變更審議及發布實施，內政部在當年6月召開審議會議，同意核定納入生活圈道路計畫補助，2015年起陸續市府完成用地徵收及植栽移植 作業，今年4月底完成工程招標，今天動工。

內政部營建署中區工程處長何志浩表示，中科西南向聯外道路全長2074公尺長，寬40公尺，總經費為18.6億，其中用地費13.66億元，工程費5億元，市府自行負責12億，中央6億元，預計2022底完工。

何志浩表示，此道路一旦完工，將可讓國三龍井交流道往中科管理局的車輛，不必再遶到向上路、遊園北路，可節省40分鐘。

市長盧秀燕表示，讓中科西南向聯外道路通車是她的競選支票，如今已動工，預計2年多後完工，將可有效解決台灣大道塞車的問題。

立委顏寬恒表示，一旦完工可紓解台灣大道、遊園北路塞車的問題，尤其是遊園北路事故不斷，往往都是非常嚴重的車禍。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法