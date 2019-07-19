逼北市府買單8億經費 國發會：幕僚不應誤導柯市長

2019-07-19 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體今（18日）引述台北市政府幕僚的說法，報導市長柯文哲最近因不滿民進黨而「爆走」，其中一項原因是國發會強迫北市府買單8億元的中研院聯外道路案，並解釋這是民進黨在「卡柯」；國發會表示絕無此事，幕僚應該提供正確訊息，不應誤導柯文哲。

有媒體今（18日）以「獨家內幕」為題，引述台北市政府幕僚的說法，表示中研院國家生技園區的聯外道路案，原本由中研院編列預算執行，但國發會認定這項工程是台北市市內道路，應由市府規劃建設，強迫買單8億元的工程經費，解釋這是綠營「卡柯」的行為。

國發會澄清，在本月2日針對該案的會議中，主要結論是聯外道路興建經費過去由中央負擔的原則從未改變，未來建議仍由中央支應經費，惟應釐清與中央補助地方之法規是否有扞格之處，並請內政部思考納入生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）或由統籌分配稅款支應等方式，專案報請行政院同意後辦理。

國發會強調，報導中提到的市府幕僚應該提供柯市長正確訊息，不應誤導長官，並說明台北市政府與相關部會，在會議中均同意中研院聯外道路的性質屬於市區道路，從頭到尾都沒有要台北市負擔8億元的經費，反而是給市府空間可以好好規劃符合當地需求的道路設計。

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