新闢15米聯外道路 埔里福興溫泉區將有迎賓大道

2019-07-01 11:37

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮福興溫泉區基礎建設積極趕工，縣府也斥資3億5千多萬元新闢聯外道路鄉道投76-1線，全長1.8公里、寬15公尺的道路，可銜接溫泉區與國道6號埔里交流道，不僅未來成為溫泉區的迎賓大道，也能紓解假日尖峰時段台21線接國6車流。

為安置仁愛鄉廬山溫泉業者，縣府開發埔里鎮福興農場溫泉資源，佔地56公頃的福興溫泉區於去年8月展開基礎設施開發，包括遊客中心、溫泉井、親水公園、地景公園、污水處理廠、自來水淨水廠、沈砂池、大型停車場等，預計明年2月完工。

因應溫泉區開發後的觀光旅遊人潮及南投生活圈道路系統建設計畫，縣府向中央爭取經費新闢溫泉區聯外道路鄉道投76-1線，今舉行工程動土典禮，縣長林明溱、立委馬文君及地方民代多人與會。

縣長林明溱表示，76-1線起點銜接溫泉區20M-2道路，終點銜接國道6號埔里交流道，全長1.8公里、寬15公尺，工程經費2億800萬，土地取得經費1億4718萬元，總經費3億5518萬元，預計明年底前完工，健全交通路網，屆時將成為溫泉區的迎賓大道，提供遊客便利交通，未來對於紓解台21線尖峰時段往國6車流有極大幫助，也能帶動地方發展。

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