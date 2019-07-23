不拿粉筆改拿陶土創作 陶藝家脫臼8次作品綻放堅持

2019-07-23 14:15

〔記者邱書昱／新北報導〕放棄高中教職轉戰陶瓷藝術家！新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至9月1日止展出「蕨˙覺—彭雅美的質與變」，陶藝家彭雅美以黑、白、金三色作為創作的主色，她說，創作過程曾脫臼8次，卻依然堅持，15件作品當中最喜歡《蕨心綻放》，特意製造的裂痕說明生活中會有挫敗，但在挫折過後依舊拿出自信。

來自花蓮的彭雅美，她自嘲，父親取名雅美沒想到就像脫韁的「野馬」一樣，總是很做自己，年輕時辭掉高中教職一頭栽下陶藝創作至今超過40年，在大自然間尋找自我，近年以常見的蕨類作為靈感來源，卻遭兒子都笑說捲捲的蕨葉像極濃密的鼻毛，令她好氣又好笑。

海內外得獎無數的彭雅美，透過作品讓世界看見台灣，她說，在創作蕨類系列時超過身體的負荷，曾經脫臼8次，雖然蕨類是很平凡的植物，但是大量的重覆動作、加入了女性的內在力量及韌性就會變的不平凡。

這次展出的15件作品，以黑、白、金三色為主，黑色代表夜晚、白色為早晨、金色代表生命的揮灑。其中，《美麗境界》是今年新作，藉由無數的孢子象徵生命種子，在地球上延續基因，展現強大生命力。《無盡》以12件蕨葉排列組合，建議「深蹲」才是欣賞本件作品的最佳角度，會看到無限延伸的感覺。

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