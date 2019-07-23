全國首創郵輪觀光專車 結合套票暢遊基隆

2019-07-23 13:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今天宣布推出全國首創的郵輪觀光專車，將於明天鑽石公主號進港時上路，每40分鐘一班，市長林右昌表示，未來搭乘郵輪來基隆遊玩的外國旅客，都可以利用郵輪觀光專車及優惠套票，暢遊基隆。

市府表示，郵輪觀光專車會在郵輪掛靠基隆港時發車，每40分鐘一班，沿途行經正濱漁港彩色屋及阿根納造船廠、和平島公園及海科館，車上有派駐外語導覽人員隨車解說，遊客一出海關，即可購買一日乘車券搭乘觀光專車暢遊基隆，憑卷還可免費兌換冰品一份。

市府並整合乘車券、門票、語音導覽APP、餐飲與下午茶等推出「和平島下午茶一日券」、「和平島美食一日券」及「海科館潮境一日券」三組套票，提供遊客自由搭配選購。

林右昌說，因應越來越多郵輪旅客造訪，市府和港務公司、郵輪業者、海科館及餐飲業者合作推出新嘗試，遊客下船後可透過乘車券、套票券自由搭配選購，暢遊基隆觀光景點，這項試辦成果若好，未來會擴大推動。

基隆港務公司表示，預估今年基隆港的郵輪旅客會超過95萬人次，郵輪觀光專車會在明天鑽石公主號靠港時首次上路，鑽石公主號這趟帶來2600名遊客，一半是日本遊客，另一半是外國旅客，他們與市府還有印製相關遊程DM，遊客可以按圖索驥，將景點周邊的美食、美景一網打盡。

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