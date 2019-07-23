竹縣61歲中風患者 器捐遺愛人間

2019-07-23 14:04

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北東元綜合醫院在地超過20年，最近半年多，有感於國內器捐觀念推動不易，只要有機會就建議可能化小愛為大愛的患者及其家屬。半年前首度在林口長庚醫院器捐團隊協助下，完成某腦死病患的眼角膜捐贈，上週五再幫61歲曾先生遺愛人間，這次不僅捐出了眼角膜，也捐出了肝臟及其周邊血管組織，嘉惠另名等待健康肝臟，讓人生重新由黑白轉彩色的病患，讓生命因此獲得重生。

東元醫院副院長林鎮宇直言，他們雖是地方醫院，但在林口長庚醫院器捐團隊協助下，他們最近1年讓願意的病患和家屬，可以就近於患者所熟悉的家鄉完成遺愛人間的願望。

而曾先生就是該院開院以來的第2例，也是首例成功捐出肝臟救人的案例。

他說，根據器官捐贈移植登錄中心統計，到昨（22）日為止，有超過9862人等待器官移植，其中眼角膜等待病患達862人，肝臟1078人。

全台灣人口有2355萬人，同意器官捐贈歷年累計卻僅有約43萬人，國人普遍保有全屍觀念，推動器官捐贈並不容易。

東元綜合醫院、曾先生的主治醫師林青陽說，曾先生中風臥病已經長達14年，上週三（17日）中午突然意識不清後被送到該院救治，當時的昏迷指數就已經只剩下3分。

經電腦斷層檢查，發現其左側大腦動脈嚴重梗塞，大面積腦腫壓迫到腦幹以致曾先生深度昏迷，已經出現瀕臨腦死的現象。

在社工師提供相關的專業諮詢後，曾先生家屬決定化小愛為大愛，他們才會立刻跟林口長庚聯繫，最後順利在上週五（19日）捐出其眼角膜、肝臟、以及肝臟周邊的血管，合適的肝臟受贈者，也在8小時內完成了移植手術。

至於眼角膜移植，因隨著醫學的發展，不再只是執行全層角膜移植，眼科醫師會判斷受贈者的需求，決定是施行角膜全層或分層移植手術，且須透過台灣國家眼庫建置的捐贈、摘取、檢驗、運送等標準作業流程來確保眼角膜的品質，所以摘除後先送到「眼庫」執行前述程序，目前靜待配對中。

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