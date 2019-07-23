酪梨不僅可生食 台南大內這一桌展現創意吃法

2019-07-23 13:49

〔記者萬于甄／台南報導〕擁有大內綠寶石之稱的酪梨，近期邁入盛產期，大內區公所今年以「酪夏幸福、有梨真好」為主題，推出8菜1湯的「酪梨水果風味餐」，8月4日將在大內國中活動中心邀請民眾來「呷桌」，限量50桌，即日起至7月31日開放預訂，歡迎有興趣的民眾踴躍訂桌。

近幾年酪梨成為最夯的營養聖品，也是想控制體重的消費者選擇的最佳食材，在台灣，酪梨以台南大內種植面積占大宗，約160多公頃，年產量則有2000公噸，占全台總產量3分之1，因靠近曾文溪畔的砂質地排水性好，雨水不會淤積，產出的酪梨果實油質高，也讓果肉特別綿Q。

酪梨的盛產期約從6到10月，大內區公所每年都會舉辦酪梨產業文化活動，幫助果農行銷酪梨，今年找來型男主廚陳信良，以酪梨搭配大內盛產的水果，研發「酪梨水果風味餐」，從產地到餐桌，希望藉此讓更多民眾認識大內水果的多樣化與豐富性。

酪梨水果風味餐包含和風芒酪拌冷麵、清蒸玉露鮮活魚、爆漿芒果炸春捲、柴香酪梨花枝燒、XO醬蘆荀松板豬、麻婆鮮酪芙蓉煲、芒芒情海扣金柳、宮保香芒鮮跳蝦、綿綿酪香福肚盅等8菜1湯，每桌嘗鮮價3500元，即日起開放訂桌，有興趣民眾可洽詢（06）3037981。

大內區長李賢村表示，今年大內酪梨產業文化活動除了邀民眾來呷桌外，還有農產品市集及闖關遊戲等，歡迎大家一起來大內體驗酪梨帶來滿滿的健康幸福感。

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