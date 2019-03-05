國內首見酪梨籽麵 幕後推手是他們

台南大內特產酪梨籽麵 很吸睛。（記者洪瑞琴攝）

2019-03-05 21:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本瘋傳酪梨籽食效，而台南大內石子瀨社區首創國內研發酪梨籽麵，成了日本東京食品展新奇吸睛商品。台南市長黃偉哲今天（5日）在宣傳行銷會上，幽默地說，「酪梨籽有什麼功效，吃了會怎麼樣，是硬梆梆還軟趴趴，這不知道……」，引來現場莞爾笑聲，他立即發揮冷面笑匠功夫，正經地再補充說，「我是說脖子」，其實，小小的一碗麵，背後充滿愛心故事！

酪梨果肉吃完後，酪梨籽都被丟掉，農民都覺得很可惜。曾任黃偉哲市長競選總幹事的前勞動部次長郭國文知道農民心聲後，跟黃偉哲提這件事，討論如何協助社區發展在地農特產特色，在大內石子瀨社區發展協會理事長曾博揚的積極推廣下，找到經營麵廠的台南市守望相助巡守大隊長宋俊明，一起合作研發了半年之久，終於獲得食品檢驗通過，今天正式發表亮相。

宋俊明經營麵廠的系列麵品，在市場頗獲口碑，他說，為了萃取酪梨籽研磨成粉、可以適合作為麵條的原料，花費不少研發成本，調製失敗成品都得放棄，重新再嘗試，基於社區營造願景運用盈餘挹注社區老人福利、關懷據點共餐與社區守望相助經費，讓他覺得揪感心，投入這些心力都值得。

酪梨被喻為「森林中的奶油」，大內石子瀨社區還運用賣相較不好的酪梨，做成各式商品原料，開發手工皂、防蚊液、酪梨籽茶等，都充滿農民愛物惜福的心血。社區發展協會理事長曾博揚說，社區賺錢除了推動社會福利工作，更重要的是，讓農民辛苦的種植有多元推廣銷售管道。

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國內首見酪梨籽麵 ，台南市守望相助巡守大隊長宋俊明（右）及大內石子瀨社區發展協會理事長曾博揚（左）是重要推手。（記者洪瑞琴攝）

台南大內特產酪梨籽，神奇化為台灣創意力量。（記者洪瑞琴攝）

台南大內特產酪梨作成餅干，風味絕佳。（記者洪瑞琴攝）

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