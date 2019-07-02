開早餐店兼當農夫 種出產銷履歷酪梨

2019-07-02 14:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉55歲農友邱基和開早餐店，8年前也開始種酪梨，因為酪梨含有許多營養元素，果肉如乳酪一般滑順，口感細緻，有奶油口味，也被稱為「窮人的奶油」，他還為自己種的酪梨申請到產銷履歷驗證，讓養生食物更安全健康。

邱基和說，他有兩塊田，總共約4公頃大的酪梨園，以前種過鳳梨、木瓜，8年前試圖轉型，挑戰少人種的酪梨，他表示，酪梨當初不興盛，而且「沒滋沒味」，常被消費者打槍說怎麼吃得下口，直到幾年後，經過推廣行銷，包括西方以酪梨為養生盛品，傳到國內才蔚為風行。

正因為酪梨沒什麼味道，所以最常食用酪梨牛奶，慢慢開發各種料理，如糕餅類、餐飲等大量使用，使得酪梨價格一度水漲船高，許多消費者趨之若鶩。

邱基和指出，酪梨可分3種品種，早生種5、6月採收，中生種7到9月盛產，晚生種10月到隔年1月，屏東氣候炎熱大都以早生及中生種為主，他則兩種都有，目前是產季，因為4公頃多的酪梨田，要雇請很多人工採收，每天早餐店忙完就得下田採酪梨，平均一天採收1000斤上下，主要以行口及市場。

他還表示，消費者已普遍認同酪梨的營養，所以他在果園管理上也很用心，草生栽培方式管理，更申請到產銷履歷驗證，就像開早餐店的理念，不僅是吃飽，更要吃到健康安全的食材。

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