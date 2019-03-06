小黃花海綻放 大內酪梨預期好收成

2019-03-06 21:35

〔記者萬于甄／台南報導〕荔枝、龍眼花今年因為天候因素，開花不如預期，讓果農相當憂心，台南大內的酪梨也正值開花期，花況卻相當不錯，大內區長李賢村說，依目前的情況，今年酪梨可望盛產，早生種的酪梨已陸續結果，若生長順利，預計5月就可搶「鮮」上市。

夏季盛產的水果像是芒果、文旦、酪梨等，陸續進入開花期，其中，大內的酪梨花逐漸盛開，一朵朵小黃花在果樹上綻放，讓果農相當期待。台南大內酪梨種植面積約160公頃，年產量更超過2000公噸，是大內區的綠寶石。

李賢村說，大內酪梨品種多達20多種，因品種不同，收成的季節也不太一樣，早生種酪梨產季約5、6月可採收，紅心圓、晚生種則接續收成，最晚的秋可得產季約在11、12月份，因此，酪梨每年可從5月採收到12月，產季長達半年。

今年傳出部分果樹花況不佳，不過，目前大內的酪梨花開的相當茂盛，許多酪梨園都呈現一片淡黃色的花海，吸引不少蜜蜂採蜜，早生種酪梨更陸續結果，小小的綠色果實也很可愛。李賢村說，近年較受歡迎的酪梨就屬紅心圓，大內區公所每年則會舉辦酪梨產業文化節行銷推廣。

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