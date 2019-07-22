一年讀200本書 竹塘鄉土庫國小奪閱讀磐石獎

2019-07-22 22:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕「只要有心沒有距離」，彰化縣竹塘鄉土庫國小緊鄰濁水溪，只有36名學生，是彰化最南端的偏鄉校園之一，面臨學習競爭壓力，學校鼓勵學生閱讀，每月只要完成規定閱讀書籍，就能參加校外教學，也成立社區共讀站，把家長拉進來，跟子女一起多元學習，每位學生平均一年可讀200本書，培養出「競讀」風氣，獲得全國閱讀教育最高榮譽－閱讀磐石學校獎的肯定。

彰化縣國中小今年在教育部閱讀磐石獎大放異彩，「閱讀磐石學校」獎有，竹塘鄉土庫國小、鹿港鎮頂番國小、「閱讀推手」獎團體組有，鹿港鎮鹿東國小向日葵志工隊、福興鄉永豐國小晨光志工隊，「閱讀推手」獎個人組有，二林鎮廣興國小楊素綾主任、鹿港鎮鹿鳴國中呂慧君老師、溪湖鎮湖北國小陳獻旗校長及二林鎮中興國小姚雪敏組長。今日上午在土庫國小辦理表揚茶會，彰化縣長王惠美、教育處長陳逸玲等人與會。

土庫國小校長謝秀華表示，土庫國小位處偏鄉，學生在學習接受上較為薄弱，因此校方利用每月一次校外見學機會，規劃主題式閱讀，將圖書館藏書分類分級，送到教室讓學生閱讀，達到「漂書」效果，學生閱讀完就能累積獎勵，兌換校外見學機會，而這過程沒有任何孩子是可被保障的，所以學生為了達成目標，一年至少閱讀200本書以上，這也感染來共讀的家長們，培養出「競讀」風氣。

謝秀華說，土庫國小是這次全國獲獎學校中最迷你的學校，主要關鍵在於學校老師有心，對教育有愛，即使放學後或寒、暑假，經常回來陪伴學生閱讀，也相信「只要有心沒有距離」。

「教育是百年大事，閱讀是教育的基石」，王惠美說，閱讀能力是學習力的基礎，過去4年縣府投入7千萬元打造「書福悅讀」計畫，讓45所中小學改善圖書閱覽空間、發展閱讀特色，也陸續在36個校園內打造社區共讀站，藉此鼓勵師生、親子共讀，也期許社區居民加入閱讀行列。

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