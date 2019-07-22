第三航廈難題有解？ 桃機擬先建北登機廊廳降低投標門檻

2019-07-22 18:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕由知名英國建築師Rogers Stirk Harbour + Partners設計的桃園機場第三航廈，因主體航廈工程複雜、技術難度高，已3度流標；桃機董事長王明德昨指出，設計若不改，2023年完工恐有難度。桃園機場公司表示，目前正研擬兩套可能方案，一為先行新建第三航廈的北登機廊廳，以降低廠商投標門檻，並期望提前增加桃園機場停機坪使用數量；二為簡化部分工項設計，降低廠商施作的管理成本及風險。

由英國團隊設計的第三航廈採雙屋頂設計，外側屋頂採波浪式設計，內側屋頂採用13萬個流動造型鋁管，宛如13萬朵花瓣壯觀美麗；在動線設計上，不同於傳統航廈，入境大廳位於最高層，讓入境旅客感受挑高及自然光。

第三航廈建設工程的設計及監造工作，由知名英國建築師Rogers Stirk Harbour + Partners、台灣世曦工程顧問股份有限公司、英商奧雅納工程顧問公司香港分公司、宗邁建築師事務所聯合承攬。

桃機公司表示，第三航廈主體航廈工程因規模龐大、介面複雜，且技術難度高，預算達396億元，但近年國內營造業市場幾近飽和的現實環境下，107年2次流標，隨即展開流標因應策略檢討。

桃機公司表示，自去年8月與交通部研議後，12月即將原主體航廈工程標拆分為土建工程及機電工程兩標進行公開閱覽，並於108年3月13日公告招標。同一時間也積極辦理計畫修訂，並於在108年1月9日獲行政院核定，總計畫經費由747億元，增加為789億元，其中主體航廈土建工程預算約新340億元、機電工程預算約108億元。並無外界指稱增加200億預算。

桃機公司表示，今年6月3日主體航廈土建工程因無廠商投標而宣告流標，據悉，因大型公共工程，如捷運綠線、觀塘天然氣接收站等方興未艾，缺工、缺料情形加劇，令廠商不得不提高風險係數，以致評估成本仍超出招標預算。

桃機公司說，第三航廈預算不宜在短時間內再次調增，因此目前正研擬兩套可能方案，一為先行新建第三航廈的北登機廊廳，以降低廠商投標門檻，並期望提前增加桃園機場停機坪使用數量；二為簡化部分工項設計，降低廠商施作的管理成本及風險。

桃機公司也預計7月25日上午10點在第二航廈舉辦第三航站區主體航廈土建工程第3次廠商說明會，屆時也會公開向與會來賓說明。#

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