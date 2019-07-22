經過10年 《少年PI的奇幻漂流》重現台中

2019-07-22 13:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市政府投入7.93億元的「中台灣影視基地」今天開幕，建置了李安的「《少年PI的奇幻漂流》人工造浪池、深水池、2座全國最大的室內收音攝影棚、1座中型攝影棚等設施；新聞局長吳皇昇表示，未來採取團體參觀。

10年前，因為李安曾表示希望台灣能有一個大的影視拍攝基地，而他在市府的協助下，在現今的水湳經貿園區拍攝《少年PI的奇幻漂流》的造浪池，市府為保留此一拍攝場景，規劃在霧峰興建「中台灣影視基地」，並且將造浪池移到基地。

經過10年的努力，中台灣影視基地完工，並於今天舉行開幕典禮，由市長盧秀燕親自主持，王童、瞿友寧、李烈等人都出席，李安更特別錄製影片表示祝賀，而李安的《少年PI的奇幻漂流》人工造浪池在今天重新復出江湖。

中台灣影視基地是台灣首座公辦民營影視專業製片場，由中影八德公司營運，基地佔地3.12公頃，內有李安的「《少年PI的奇幻漂流》人工造浪池、7米深水池、2座全國最大的室內收音攝影棚、1座中型攝影棚等設施，3個挑高16米的攝影棚，將為全台最大室內收音棚。

中影團隊總經理林坤煌表示，很感謝市府把造造浪池留下來，還花了近8億元興建基地，比台北所有攝影棚還大，以「水特效、特效拍攝」為發展亮點。

林坤煌還表示，將培養影視人才，與朝陽科大及亞大進行產學合作計畫。

市長盧秀燕表示，中台灣影視基地發展始於李安的《少年PI的奇幻漂流》的電影，歷經10年及胡志強、林佳龍及盧秀燕3位市長，要發展台中市成為影視重鎮。

新聞局長吳皇昇表示，中台灣影視基地能夠完成，要感謝前市長胡志強時任新聞局長的石靜文，解決了土地及預算問題，未來中台灣影視基地將採團體參觀方式，接受團體預約。

會後眾人參觀油壓動力平台及造浪池，看到原本平靜的池水，經過人工造浪後，再透過後製，產生出電影中少年PI在海上的奇幻漂流，都忍不住讚嘆。

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