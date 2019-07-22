柯文哲︰前瞻6千億軌道建設 因無人電動車泡湯

2019-07-22 13:24

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午在「海峽兩岸都市交通學術研討會」，跟與會中方人士分享台北市的交通戰略，在於「共享、綠能、E化、安全」，他並預言我國政府前瞻基礎建設計畫，其中有4000億元是軌道建設，加上地方配合款2000多億元，共6000億元的投資，將會因為無人電動車的出現而泡湯。

這場研討會在淡江大學台北校區舉行，與會者有柯文哲、台北市交安促進會理事長孫以濬、上海市科技協會副巡視員黃興華、淡大總務長羅孝賢等；羅孝賢說，此主題研討會由中方辦2年、我方辦1年的方式輪辦，輪辦方由國內不同城市主辦，今年是第27屆，由我國台北市主辦。

柯文哲說，市府以「面對問題解決問題，把小問題解決了就沒有大問題」態度，做好數字管理，分析問題並予處理，例如「鄰里交通改善計畫」，有劃設綠色人行通道的里，車禍下降47％，到第3年下降60％，是過去4年最了不起的交通成就。

他表示，台北市前年車禍死亡率是50年來最低的一次，去年卻上升，查出原因是「危險駕駛」，包括「無照駕駛、多次超速、酒後駕駛、吸毒駕駛」4大類。

「關懷弱勢不是憐憫，是保護自己。」柯文哲認為，危險駕駛表面上是交通問題，背後是社會問題，行為者多是破碎家庭、中輟生，當社會有太多弱勢族群，這些人產生的問題常常會損害社會，而發生在台灣事情，常常在大陸也會發生，「大陸的朋友，你們要參考。」

柯文哲還說，共享經濟是世界潮流，台北市推U-Bike、U-Moter、U-Car、U-Parking，腳踏車共用就好了，何必每個人買輛腳踏車？自家沒有用的停車位，透過E化拿出來共享；綠能就是公共運輸，在捷運路網建立的基礎上，市府推1280定期票解決公共運輸的問題，加上視同捷運的幹線公車，其上是接駁公車，最上面則是U-Bike跟步行。

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