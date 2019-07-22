弱勢學童單車環台 關懷長輩傳愛！

2019-07-22 11:36

〔記者歐素美／台中報導〕中華民國婦幼關懷成長協會舉辦「愛在台灣．希望無限」親善大使環台公益活動，26位弱勢國中小學學童，先在潭子區本願山彌陀講堂7天學習延緩失能課程，今天啟程，將用10天單車環台，上午騎車、下午至各地榮民之家陪伴關心長輩。參與小朋友說，藉由活動訓練自己，還能幫助長輩，很有意義。

中華民國婦幼關懷成長協會利用暑假帶領學童單車環台，今年共有26位學童參加，最大14歲升高一、最小8歲升小三，學童今天上午從台中市潭子區本願山彌陀講堂出發，往南環台一圈，每天將騎行60公里左右，上午騎車，下午則到各地的榮民之家，陪伴關懷長輩，預計31日返回台中。

中華民國婦幼關懷成長協會榮譽理事長方綺嘉說，這次環台小騎士都是弱勢學童，希望透過單車環台挑戰磨練孩子的體力與毅力，學習獨立，並懂得「取之社會、用之社會」，培養自助人助的觀念，為青春留下寶貴經驗。

潭子區本願山彌陀講堂住持釋信願表示，自己也是貧苦出身，發願幫助弱勢，因此講堂除提供場地供中華民國婦幼關懷成長協會在行前訓練學童相關技能，並盡量提供經費上的協助，祝福學童一路騎到底，旅途平安。

中華民國婦幼關懷成長協會「愛在台灣．希望無限」親善大使環台公益活動今天啟程，立委洪慈庸、市議員周永鴻、潭子區長林國聲及豐原區社皮里長涂力旋皆到場關心及祝福。

14歲的小文說，這次是第6次參加單車環台，覺得很有意義，因為可以幫助小小孩及老人，學到的延續失能課程，回家也能帶給家人溫暖；8歲的小祥則說，上次只是參與啦啦隊，今年首次單車環台，有信心一定能騎完全程。

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