打擊假訊息！Line訊息查證平台今上線

2019-07-22 10:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕LINE 台灣今天宣佈「LINE訊息查證」平台正式上線，鼓勵民眾透過使用「LINE訊息查證」官方帳號和官方網站，結合4家中立查核單位，同時串連行政院的即時澄清新聞平台，即時辨識可疑訊息真偽，降低假訊息再次散播。

LINE 日前針對台灣民眾進行可疑訊息辨別與查證調查，調查指出，1000名受訪者中，46%表示過去6個月認為收到或看過網路上的可疑訊息，33%會主動進行查證，最後僅25%會轉傳查證後的正確訊息，有9%民眾沒有進行釐清或查證，LINE指出，此數據顯示民眾對於假訊息的意識與敏感度不足，雖有部分用戶具有基本辨識能力，但主動查核意願及分享正確資訊的行動力仍偏低。

有鑒於調查結果，LINE 台灣董事總經理陳立人表示，作為全台最大的社群平台之一，LINE 願擔負起平台責任，推動LINE 數位當責計劃，其中最根本的第一步就是透過LINE創新科技及業界夥伴的查核實力，打造「LINE訊息查證」平台，包含官方帳號及官方網站，運用更加直覺且便利的介面設計，再加上4家中立查核單位的專業能力，同時串連行政院的即時澄清新聞平台，希望提供用戶最完整，且最即時的訊息辨別服務，進而提升民眾查核可疑訊息的行動力。

陳立人更進一步表示，歡迎用戶多主動拋出可疑訊息，讓LINE有機會攜手查核單位協助查證，並提出經釐清、查證後的正確訊息給更多用戶，進而不斷降低不實訊息之擴散。

「LINE訊息查證」平台首波與4大中立查核機構攜手，包含台灣事實查核中心、MyGoPen、真的假的、蘭姆酒吐司，提供正確且中立的查核訊息，同時在「公共事務」層面，也與行政院合作「行政院澄清專區」，可看到由政府相關部門第一時間澄清所有關於國安、民生、災防等重大訊息，讓民眾直接獲取正確資訊。

LINE指出，為符合用戶平時使用習慣並提高使用意願，「LINE訊息查證」平台不僅有官方網站，更串聯 LINE 官方帳號，用戶只需把在聊天室中收到的訊息「轉傳」至「LINE訊息查證」官方帳號，如過去已有查核報導在資料庫中，查證小幫手會自動判斷其真偽，系統將即時提供查證結果；如訊息尚未查核，將提報給專業查核單位，待釐清後再盡快回傳正確資訊給予用戶。

進入「LINE訊息查證」官方網站首頁，可在最上方看到已查核文，民眾可快速閱讀已查核文的結果列表，以「澄清」、「不實」、「部分事實」、「真實」，共4個標籤分類，用戶也可見到回報數及關注數最多的「TOP 10話題」，讓民眾立即得知最熱門的舉報訊息。

LINE表示，另於查核訊息旁按下「關注」，可收藏該篇訊息，並於查核完畢收到推播通知，讓民眾不遺漏任何一則查核結果，除此之外，用戶可在官方網站中的「分類話題」內，看到「公共事務」類別，以簡單扼要的標題列表，呈現行政院最新澄清的新聞快訊，點擊後直接連結至其旗下部會之網頁閱讀全文。

LINE 串聯旗下多元服務與資源，在 LINE TODAY 首頁今日頭條下方增設「謠言破解」專區，刊登各大查核機構所查證過的查核結果、行政院重點即時澄清新聞和各媒體平台的部分查核報導，讓已查核過的內容有更廣大的觸及面，有效降低可疑訊息及錯誤資訊散播的現象。

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