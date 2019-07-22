今持續悶熱雙北飆36度以上高溫 4縣市大雨特報

2019-07-22 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕今（22）日天氣跟昨天類似，在西南風到偏南風的影響下，加上水氣較多，晨間東半部地區降雨明顯，氣象局於清晨近6點也針對東部3縣市及屏東發布大雨特報；今天一整天中南部地區也有短暫陣雨或雷雨，東半部地區依舊有局部短暫陣雨或雷雨的可能，不過彰化以北上午大多為多雲到晴的天氣；中午過後各地開始有對流發展，容易有局部短暫雷陣雨發生，由山區發展起來，並且朝平地擴展，範圍較廣並有局部大雨發生的機率，持續的時間也會比較久，請大家下午外出記得攜帶雨具備用，在山區活動要特別注意安全。

氣溫方面，各地天氣悶熱，高溫約在32至35度之間，氣象局持續對雙北發布高溫資訊燈號，其中台北為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北則是黃色燈號，請民眾注意防曬並多補充水份。

空氣品質部分，環境風場為偏西南風，迎風面中部至高屏地區擴散條件佳、降雨洗除作用發生機率較高，空氣品質普遍良好；北部空品區位於下風處易累積污染物，局部地區短時間可能達普通等級；中部至雲嘉南沿海地區受強風影響，可能發生揚塵影響空氣品質，揚塵影響及污染物累積程度視降雨時間及強度而有所變化；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級。

未來天氣方面，週二（23日）水氣逐漸減少，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，局部地區有大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約32至35度，沒下雨的時候感受悶熱，請多補充水份。

週三至下週日（24日至28日）太平洋高壓逐漸增強，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅僅在清晨至上午中南部地區可能有零星短暫陣雨，午後各地仍有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢較為明顯，到山區活動請注意；氣溫方面，各地高溫約34至36度，請多注意防曬及補充水分。

29日至31日各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 28 ~ 34 27 ~ 32 27 ~ 34

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