危險！溪頭露營族之亂 加油站淪為露營區

2019-07-21 21:54

〔記者謝介裕／南投報導〕中油直營的溪頭加油站，也是溪頭風景區裡頭唯一的加油站，且加油站嚴禁煙火，更是眾人皆知之事，不過，今年暑假以來，溪頭加油站入夜打烊後，竟淪為露營區，不時可見遊客在站內炊煮東西或吸菸、飲酒作樂，萬一引發火警，後果將不堪設想﹗

繼橫躺族、雨傘族之後，避暑勝地溪頭又出現「露營族」怪象，每天下午6時，溪頭加油站打烊及員工下班後，經常可見一台接著一台的露營車，罔顧「禁止停車」、「嚴禁煙火」等標語及公告，直接將車開進加油站內停靠，並視為露營區般開始將車內的桌椅及相關食材搬下車，一邊談天說地、一邊泡茶或煮東西吃，令人為其安全捏一把冷汗。

溪頭商店街的林姓、黃姓等店家表示，在加油站炊煮是件很危險的事，他們也曾向遊客勸導，但效果有限，有時還可能會被遊客反嗆：「加油站又不是你們家開的，不要多管閒事…」，令店家也十分無奈。

溪頭加油站員工說，該站營業時間從每天上午8時至下午6時截止，緊鄰設有露營區的台大實驗林管處溪頭自然教育園區，依台大收費標準，租用1頂露營帳台，1天的費用為600元；每輛露營車1天的泊車費同樣也是600元，說穿了遊客就是為了省錢，才會將該站視為露營區，儘管再三予以道德勸說，但遊客往往陽奉陰違，一見員工全部下班後，便肆意妄為，只能拜託警方加強巡邏及安全維護。

南投縣警察局指出，依加油站設置管理規則、石油管理法及刑法相關規定，在加油站內違規炊煮、吸菸致生危險之虞，除可處10至50萬元行政罰金以外，也可依刑法公共危險罪嫌追究刑責，處1年以下有期徒刑、拘役或罰金，值得民眾正視，以免受罰，得不償失。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法