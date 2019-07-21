醫病》老菸槍患這病竟要「剁手指」 不戒菸恐怕還要切GG...

2019-07-21 20:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕抽菸不但可能導致「剁手指」，還有可能被醫師切GG！一名49歲老菸槍最近到門諾醫院求診，男子的右手小指、拇指末端發黑，門諾醫院心臟血管外科主治醫師黃振銘說，經診斷，男子罹患的是全名為「閉塞性脈管炎」的柏格氏症，只要馬上停止吸菸就可免去截肢命運，由於症狀嚴重右手小指被截肢，但男子雖答應「會試試看戒菸」，但後來仍繼續抽，讓醫師也忍不住搖頭。黃振銘說，國外還有病例因此導致陰莖切除，呼籲癮君子盡早戒菸。

門諾醫院心臟血管外科主治醫師黃振銘說，這名49歲男子罹患的是全名為「血栓閉塞性脈管炎」的柏格氏症，會侵襲四肢、特別是下肢的末梢小血管，容易因血栓造成患肢缺血性病變，患者肢體末端發紺黑青、發黑進而壞死，最後只得截肢。他也說，翻找國外醫學文獻發現，有2起病例壞死的部位是在男性生殖器，由於陰莖缺血性壞死，最後遭到醫師切除。

他說，閉塞性脈管炎目前醫學界對其瞭解還不多，但早在上個世紀1920年代，美國醫師Leo Buerger就已研究發現，患者共同特徵是都有吸菸史，所以閉塞性脈管炎此後又被稱為「柏格氏症」。

醫師黃振銘說，門諾醫院近2年已經有6、7個柏格氏症的病例，該名49歲男子剛來時右手小指已末端發黑，右手拇指也黑掉一個大洞，雖然有警告他「趕快戒菸症狀就不會惡化」，醫師同時也讓他服用阿斯匹靈、進行血管擴張術來治療，但仍因男子持續吸菸導致最後截肢。

無獨有偶，黃醫師另一名「剁手手」病例是1位年約40歲婦人，她也是30年老菸槍，婦人前後已連續2次到門諾進行截肢手術，右手的食指、中指、無名指都已壞死截斷，婦人甚至第1次手術還沒出院，就被醫師發現跑到醫院外頭抽菸，果然不久後又到醫院報到。黃振銘說，這種病在東部不算罕見，他都只能勸說病人趕快戒菸，但病人主動戒菸的意願似乎並沒有很強。

他說，對柏格氏症最有效的治療方式不是用藥，而是戒除菸癮，為此他慎重奉勸癮君子「可以戒菸就快點戒」，否則還會持續出現肢體末端壞死截肢。

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