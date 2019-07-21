暑假快來玩手作！北市環保局推DIY、免費家具修復課程

2019-07-21 12:55

〔記者蔡思培／台北報導〕北市環保局今天起到9月8日，每週三、週日上午10點到12點、下午2點到4點兩時段在內湖再生家具展示場舉辦手作教學。讓大人小孩體驗紙壓花教學、木工手作DIY及簡易修復家具活動。

環保局表示，活動現場除了提供民眾最熱愛的DIY手作物（包含書架、鍵盤架、手機架及筆筒等4種項目）。與紙壓花教學，還會有師傅免費教學簡易修復家具，以及腳踏車基本保養與效能調校。環保局期盼藉由這次的活動發揮永續利用的環保精神，讓民眾共同善盡永續環保的一份責任。

這次的家具簡易維修、腳踏車簡易保養與效能調校課程皆為免費，紙壓花教學、木工手作DIY則會向民眾酌收100到500元不等材料費，弱勢中低收入戶則都免費，但每人僅能免費報名一項木工手作DIY。

紙壓花教學時間為7月21日到8月18日每週日上、下午各1場次，共有10場次；木工手作DIY及簡易修復家具與腳踏車課程則是7月24日到8月21日每週三，以及8月25日到9月8日的每週三、週日，每天上下午各1場次，共計20場次。有意參加的民眾可於活動前30分鐘至現場（北市內湖區行忠路178巷1號內湖再生家具展示場）或透過電話預約（2791-9622#201）報名。

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