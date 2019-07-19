西岸的還在！大鵬灣水域遊憩業者無奈澄清「兩岸非一家」

2019-07-19 20:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區近來因面臨BOT商啟動退場，受「盛名」所累，不少大鵬灣週邊的旅宿業者這幾天詢問有沒有照常營業的電話仍然接不完，業者除重申「不同性質不同公司不同地區沒有關係」的「三不一沒有」，更直言，大家都誤會要退場的BOT商其實是在大鵬灣東岸，與西岸的水域遊憩業者完全無關，是大鵬灣版本的「兩岸非一家！」。

大鵬灣國際休閒特區7月16日起僅剩卡丁車及東方渡假酒店的部分營業，原本與東岸業者相同性質的水域遊憩已撤，目前幾乎已完全沒有相同之處，不過，大鵬灣因為台灣燈會的關係聲名大噪，加上主要燈區又在該BOT商所主要經營的大鵬灣國際休閒特區，BOT商幾乎被視為大鵬灣的代名詞，但是該BOT商啟動退場後，也因此「一竿子打翻一『鵬』人」，其它業者也遭池魚之殃。

大鵬灣西岸的業者為提供遊湖船的「仁鵬遊湖」、「大鵬灣遊艇」、「鵬福遊艇」及經營帆船基地的「大鵬灣水岸開發公司」，其中大鵬灣遊艇目前也仍有經營大鵬灣往返小琉球的船班，搭乘處則在特區的2號入口進入。

西岸的業者說，在傳出退場消息時，搞混的電話就已經接不完，7月16日後仍然無法止住這種渲染，無奈的說「兩岸真的不是同一家！」。主管的鵬管處與相關觀光業者則在粉絲專頁貼出澄清文，希望在暑假旺季不要橫生枝節，也強調觀光永遠服務不中斷。

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