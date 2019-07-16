人去樓空！大鵬灣部分停業首日 出入口換上保全

2019-07-16 22:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區BOT商7月1日宣布只營業到7月中，期程如期進行，今天是部分停業後首天，兩處大門從工作人員換為保全看顧，雖還有零星步行遊客，但相較近400公頃陸域的園區，可說是空盪盪，暑假旺季國家風景區的觀光人潮卻一片委靡，看來是BOT商是吃了秤砣鐵了心「不玩了！」

BOT商大鵬灣國際開發股份有限公司今年3月認為其所經營的國際休閒特區的觀光滯礙難發展，是觀光局大鵬灣國家風景區管理處違約所致，提出解約；6月時因未獲進展，再提出仲裁，7月1日向員工宣布僅營業至月中。震撼消息傳開，反應兩極，區內的國際賽車場是全國目前唯一合格場地，即將走入歷史，車界大多覺得可惜；但許多在地人覺得，既然BOT商自己提出「分手」，讓政府可以重新檢視大鵬灣的發展方向，是不是「騰籠換鳥」讓大鵬灣真的「大鵬展翅」！

車界普遍認為，目前國內的麗寶賽車場仍未獲FIA（國際汽車組織）認證，賽事應該只能採「跟自己比」的獨走賽或行走會，與大鵬灣能安全舉辦大批車輛「跟別人比」的爭先賽，有一定程度落差，雖然麗寶要獲認證只是時間問題，但這個暑假、甚至今年，都將成賽車運動「空窗」，也突顯大鵬灣獨特的地位。

但地方人士認為，BOT商經營15年砸了不少錢投資，他們對這點不會去特別否認，但吸客力如此，明顯就是未發揮大鵬灣是國內唯一單口潟湖的特點，並打造成為觀光利基，反倒最後還因為以往建設而可能綁手綁腳，今年台灣燈會主燈區就在大鵬灣，若是帶來的逾1300萬人潮無法成為長久利多，且該公司還對未來看淡的話，或許分手會是較好選擇。

BOT商後來考量住宿客權益，7月15日僅部分停業，7月16日開始，仍營業的東方渡假酒店及卡丁車場停業到7月31日，今天是部分停業首日，園區仍然半開放，但園區草皮因連日大雨開始爆量滋長，原本最有人氣的水域遊憩區也撤除，現在僅剩鵬琉線的船隻靠泊，對比上個週末賽車場滿是練車人潮、週末的東港代隆宮及屏東縣政府的所舉辦的OCEAN ALIVE及兒童戲水樂園，可說是恍如隔世。

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