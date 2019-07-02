熄燈了？ 大鵬灣BOT商大量資遣113人 7/16後僅部分營業

2019-07-02 22:56

［記者陳彥廷／屏東報導］位於屏東東港的大鵬灣國家風景區今年成為台灣燈會主燈區場地，湧進超過1300萬人潮，讓大鵬灣再度翻紅，不過主燈區的BOT商大鵬灣國際開發股份有限公司，卻在上個月底發出大量解雇書，屏東縣政府已正式收到公文，地方更盛傳僅經營到本月15日，引發地方震撼，不過該公司強調之後仍有部分營運。

東方休閒集團以大鵬灣國際開發股份有限公司的名義，於2004年經BOT取得大鵬灣國際休閒特區的特許經營權，是至今全台灣最大的遊憩區BOT開發案，內部大鵬灣國際賽車場至今仍是台灣唯一一座FIA G2等級的賽道。

不過，該地區經營長年不見起色，大鵬灣公司不堪長年虧損，且認為鵬管處無法全部履約，政府無積極改善作為，已於今年3月13日提出終止雙方BOT契約的請求。

該公司認為大鵬灣最主要的水域遊憩水質因上游民生廢水，且鵬管處未履約設廢水截流系統，致水質無法起色，加上灣域內的漁撈、碼頭經營收費等都未見改善，認為明顯有違「促進民間參與公共建設」的意義。

大鵬灣公司已於昨天向全體員工說明資遣一事，高達113人，更盛傳全區將結束營業，將但該公司強調，7月15日後仍有部分員工上班，7月16日後會有部分區域營運。

大鵬灣國際賽車場雖培養國內無數車界好手，但地方居民普遍認為大鵬灣接近封園的管理，加上小眾不親民的娛樂，本來就難以發展，而今年燈會政府已為大鵬灣帶來這麼多的人潮，若仍不足以賺錢，或許是經營心態或經營管理要該轉變，和平分手或許對雙方更好，但對暑假解僱大量人員仍感到震驚。

屏東縣政府也證實已收到該公司所寄出的大量解雇書，勞工處長林德輝表示，大鵬灣國際開發股份有限公司因要終止與鵬管處原有合約議定的相關營運行為而提出，預計解雇113名員工，勞工處也將在本周進駐，聯繫就服中心，進行相關職訓及轉職。

林德輝表示，根據《大量解雇法》，若解雇超過公司總員工數3分之1，須提前60天提出，違者可處10萬以上罰鍰，縣府於今天正式收到該公司於6月28日的公文，須支薪到8月28日。

大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑則回應，管處基於觀光發展，持續與BOT廠商供通協商中，目前雙方仍處未解約狀況，影響層面有待估計。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法