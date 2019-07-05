大鵬灣BOT商不玩了 交通輪、遊湖及帆船業者：我們繼續玩

2019-07-05 23:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國最大的遊憩型BOT案位於屏東的大鵬灣國家風景區，但BOT商大鵬灣國際開發股份有限公司日前提出解約、聲請仲裁，波及同樣以大鵬灣為主營運基地的非BOT交通輪、遊湖及帆船業者，這幾天他們電話接到手軟，幾乎都是搞混詢問大鵬灣公司是否營業；非BOT業對暑假旺季卻遭池魚之殃非常無奈，希望主管機關澄清，也以「不同公司不同性質不同區域沒有關係」的「三不一沒有」自清。

大鵬國家風景區今年才因為台灣燈會的空前成功，席捲好評，但經營風景區的大鵬灣公司卻在燈會後10天就提出解約退場要求，6月6日還聲請仲裁，突如其來的震撼彈不只許多員工相當錯愕，灣域附近4家與大鵬灣公司無關的業者，也因名字「鵬」字被誤解，慘遭池魚之殃。

「電話接到手軟！」4間業者有3間以遊湖為主，還有1間兼營大鵬灣到小琉球的航線，另1間大鵬灣水岸開發有限公司則以帆船、風帆為主，而部分業者這幾天「未來怎麼營業？」、「已訂好票的怎麼辦？」、「大鵬灣不玩了你們還有得玩嗎？」的電話接到怕，平常大家樂見電話響起帶來生意，現在接電話卻要花上老半天解釋「不是同一家」、除了BOT商大家並沒有「不要玩」，暑假旺季橫生枝節非常無奈，有業者重申，「不同公司不同性質不同區域沒有關係」，希望以「三不一沒有」的澄清，讓這類電話「麥擱卡啊！」

主管的大鵬灣國家風景區管理處則回應，大鵬灣公司預計結束營業處，主要位於灣域東岸，並非西岸的遊湖、帆船業者，請遊客放心，已在官網及臉書澄清，邀請民眾暑假可以來大鵬灣玩，以上4間業者的遊湖、風帆等都照常營業；不過，鵬琉線上下客地點於大鵬灣公司興建的堤岸，也經營鵬琉線的大鵬灣觀光遊艇公司強調，目前仍在研商如何因應，但航班不會停駛。

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