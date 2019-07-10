大鵬灣賽車場月中歇業 車友憂恐重創相關產業

2019-07-10 23:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東的大鵬灣國家風景區內的國際賽車場因BOT商大鵬灣國際開發股份有限公司要解約的消息震憾車界，這幾天連平日，都有不少會員來賽車場練車，就是抓住國內唯一合乎FIA G2規範賽車場的僅存時光快來飆風一回，但更憂心的是，若是大鵬灣賽道退場，國內才方興未艾的國內賽車相關事業又要陷入停滯甚至倒退的困境。

大鵬灣國際賽車場是目前國內唯一符合國際汽車聯盟（FIA）G2規格的賽車場，BOT商及中華賽車協會每年固定舉辦「台灣大賽車」及「全國錦標賽」2種大型賽事各數站，全國錦標賽近年在贊助下開始頒贈冠亞季軍獎金，可說是台灣賽車界邁向職業化機制象徵性的關鍵一步。

台灣大賽車受BOT商因素，基本上已成絕響，中華賽車協會公關部門則指出，原定月底的全國錦標賽，面臨賽車場無預警解約，確實令人措手不及，目前有持續和接手大鵬灣賽道的單位接洽及移師台中麗寶賽道的兩個方向，但尚未接獲BOT商交接後續接手單位，因此今年賽事地點皆仍在評估當中。該協會指出，南部雖然曾被視為玩車的人較少，但在大鵬灣進駐後，已實質提升不少玩車人口，加上因應賽事需求所訓練並領有執照的賽事工作人員（MARSHAL）大多也都集中在南部，若是大鵬灣賽道真的停擺，對國內賽車相關的改裝、油品及輪胎等行業影響甚大。

南部的1名車隊經理表示，大鵬灣是全台唯一可辦理FIA認證的比賽場地，平日練車都來大鵬灣，跑起來已非常熟悉，這幾天會員都抓住最後時光來練車，車隊本來已報名未來賽事，但突如其來的停業是震驚車友，大家都希望這只是短暫停業，不然除了賽車相關行業會受很大傷害，沒有正規合格的場地，更怕「賽事」在空窗期轉移到一般道路，讓國內賽事又變向轉向街頭威脅到用路人，還有原本遇賽事就常態客滿3天2夜的東港食宿觀光行業都會受影響，影響層面相當廣。

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