大鵬灣BOT商營運15年虧損解約提仲裁 本月中結束營業

2019-07-03 14:02

［記者陳彥廷／屏東報導］大鵬灣國家風景區日前驚傳BOT商「大鵬灣國際開發股份有限公司」（簡稱大鵬灣公司）不玩了，主管的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）今天發出新聞稿回應，指建環灣道路及高速公路引道、灣域底泥浚渫、灣域內非法設施物排除、設置計畫範圍外廢水截流設施等，均本誠信已依約完成，若大鵬灣公司仍因營運虧損決定歇業，十分可惜。

大鵬灣公司昨天晚間發出聲明稿，指鵬管處在甲類水體、濱灣公園碼頭等未依約履約，加上遊三區有挖排水箱函及上方有許多管筏雜物佔用甚至還供管筏停泊，無法依約點交，且灣域內違法捕撈盛行不見鵬管處取締，造成參與「促參案」的廠商無法開發及發展，因此於今年台灣燈會後10天就函請解約，並要求賠償相關損失，該公司也在本週一向員工宣布資遣一事，預計7月15日就是最後1天營業，但大鵬灣公司昨天深夜強調16日開始仍有部分區域會營業，但至今無法給出詳細營運的時間、區域，7月16日後是否營運，陷入羅生門。

事件擴大，鵬管處今天經過再三推敲後回應，該公司已於6月6日向中華民國仲裁協會提出「交通部觀光局大鵬灣國家風景區建設（BOT）開發經營爭議事件」的仲裁聲請，管理處於大鵬灣公司提出仲裁聲請前，曾透過多次正式協調會議與非正式面談協商相關爭議，並曾由國發會、財政部促參司及觀光局召開相關會議協助大鵬灣公司就所遭遇的各項困難予以協助，對於大鵬灣公司仍因營運虧損決定歇業，管理處感到十分可惜。

鵬管處並發出新聞稿反擊部分不實指控，指該公司所提出甲類水體、濱灣公園碼頭等事項，非屬契約規定事項，管理處均依相關法令辦理，其所謂「無作為」更是早已透過跨機關強化合作（國發會平台、觀光局平台），像是「拆除灣域內非法設施物、蚵架及箱網」，是依契約規定「應拆除有礙水上活動及航行安全之非法設施物、蚵架及箱網」，早在93年清空完成。

至於排水箱函是屬原先的天然排水溝，是地區排水所需的公共設施，並非違法占用設置物；「計畫範圍外廢水截流系統之設置」，依開發經營契約規定，應設置可將本計畫範圍外廢水導入人工濕地之污水截流設施，契約規定如污水處理效果不如預期，甲乙雙方同意另尋其他替代解決方案。

管理處已於98年配合本BOT案契約及「大鵬灣國家風景區BOT開發計畫」環境影響說明書於區內完成設置6處人工濕地，以接納及處理計畫廢污水。因此大鵬灣公司所提爭點管理處均已依契約規定執行。

鵬管處無奈指出，觀光局特別將2019年台灣燈會選址於大鵬灣，已為大鵬灣注入新亮點及其商業活力，並造成全台民眾對台灣燈會在屏東的熱烈迴響，但該公司卻仍提出解約，經多次協商不成後仍是聲請仲裁，就鵬管處發展觀光的立場，當然希望大鵬灣域的觀光是蓬勃發展，該公司還是決定歇業是非常可惜。

對此，屏東縣政府指出，由於與大鵬灣公司有關的觀光、交通業者甚至遊客、賽車手等，都可能會遇上履約的問題，且大鵬灣公司還大量解雇的員工，將會密切注意後續發展。

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